Опубликованы итоговая турнирная таблица женской Суперлиги и регламент на финальный этап
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Сегодня, 28 августа, в женской Суперлиге завершился первый этап чемпионата. Опубликовано итоговое турнирное положение четырёх команд, которые продолжат борьбу за медали, а также количество их очков, которые перед началом второго тура будут поделены на два. Финальный этап турнира начнётся 16 сентября.
Положение команд, продолжающих борьбу за медали (очки поделены на два):
«Зенит» — 23 (46);
«Локомотив» — 21 (43);
ЦСКА — 20 (40);
«Ростов» — 12 (25).
Регламент:
Перед стартом второго этапа все набранные очки будут поделены надвое с округлением в меньшую сторону. Верхняя четвёрка команд разыграет между собой медали и чемпионство, играя в два круга, а команды, занявшие места с 5-го по 10-е, сыграют друг с другом в один круг.
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