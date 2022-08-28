Опубликованы итоговая турнирная таблица женской Суперлиги и регламент на финальный этап

Сегодня, 28 августа, в женской Суперлиге завершился первый этап чемпионата. Опубликовано итоговое турнирное положение четырёх команд, которые продолжат борьбу за медали, а также количество их очков, которые перед началом второго тура будут поделены на два. Финальный этап турнира начнётся 16 сентября.

Положение команд, продолжающих борьбу за медали (очки поделены на два):

«Зенит» — 23 (46);

«Локомотив» — 21 (43);

ЦСКА — 20 (40);

«Ростов» — 12 (25).

Регламент:

Перед стартом второго этапа все набранные очки будут поделены надвое с округлением в меньшую сторону. Верхняя четвёрка команд разыграет между собой медали и чемпионство, играя в два круга, а команды, занявшие места с 5-го по 10-е, сыграют друг с другом в один круг.