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«Зенит» лидирует, «Спартак» — второй. Турнирная таблица РПЛ после семи туров

«Зенит» лидирует, «Спартак» — второй. Турнирная таблица РПЛ после семи туров
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Сегодня, 28 августа, завершился 7-й тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Перед играми в следующем туре команды лиги проведут матчи в Фонбет Кубке России. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Зенит» (17 очков).

Команда из Санкт-Петербурга в минувшем туре на выезде разгромила «Урал» (4:0), который после назначения Виктора Гончаренко по-прежнему ограничился цифрой 1 в графе набранных очков. На втором месте расположился «Спартак» (16), разгромивший на выезде «Факел» (4:1). У воронежской команды не самое лучшее начало в лиге — четыре очка в семи матчах. Тройку лидеров замкнул ЦСКА (14), который не сумел забить в ворота «Ростова», но и сам не пропустил (0:0). У ростовчан 13 очков и пятое место.

На четвёртой позиции расположился «Краснодар» (14), который в 7-м туре разгромил «Торпедо» (4:1). У московской команды ситуация не лучше «Урала» — один набранный балл в семи матчах. На шестой строчке идёт «Сочи» (13), который обыграл с этим же счётом «Химки» (4:1). У химчан ни одного набранного очка после увольнения Сергея Юрана и семь в общей копилке (11-е место).

В минувшем туре потеряло очки «Динамо» (13), сыгравшее вничью с «Пари НН» (2:2), ведя 2:0. Нижегородцы с шестью очками идут на 13-й строчке. Чуть ниже «Динамо» расположился «Локомотив», который благодаря хет-трику Ивана Игнатьева разгромил «Оренбург» (5:1). Оренбуржцы с шестью очками идут на 12-й позиции.

«Крылья Советов» (9) благодаря победе над «Ахматом» (8) опередили грозненскую команду в турнирной таблице, расположившись на девятой строчке.

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