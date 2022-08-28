«Спартак» больше не первый! «Урал» по традиции проиграл «Зениту»

Матч между «Уралом» и «Зенитом» — особенный для РПЛ. Всё из-за простого факта: «Урал» никогда в истории не обыгрывал «Зенит». Оранжево-чёрные встречались с сине-бело-голубыми 20 раз и 17 раз уступали. К матчу «Урал» подошёл в ужасном состоянии: команда Виктора Гончаренко занимала 15-е место, набрала одно очко в шести турах и забила только один гол на старте сезона.

У «Зенита» проблем практически нет. Команда Сергея Семака не проиграла ни одного матча в нынешнем сезоне, одержала четыре победы и пропустила всего два гола (лучший результат). Сложности у «Зенита» были лишь со вскрытием обороны «Торпедо» в прошлом туре, но два гола Сергеева и Малкома в конце встречи принесли сине-бело-голубым три очка.

Матч начался с жёлтой карточки для Эрика Бикфалви. Нападающий «Урала» грубо сыграл против Вендела, и его фол Сергей Семак расценил на удаление. У главного судьи Павла Шадыханова было иное мнение, и оно не совпало с оценкой главного тренера «Зенита». В первом тайме значительных моментов для взятия ворот не было. «Зенит» создал опасность на 15-й минуте. Андрей Мостовой ворвался в штрафную, прострелил на Ивана Сергеева, но подкат Эммерсона помешал форварду замкнуть дальнюю штангу. «Урал» нахватал три жёлтые карточки в первом тайме, а за 10 минут до его окончания мог открыть счёт – Михаил Кержаков в прыжке дотянулся до мяча после удара головой Эрика Бикфалви.

«Урал» — «Зенит» Фото: fc-zenit.ru

Сразу после перерыва «Зенит» проснулся и забил три гола за 15 минут. На 50-й минуте Малкому никто не помешал добить мяч в сетку после атаки – 1:0.

Через пять минут сине-бело-голубые убежали в контратаку и разыграли просто филигранно. Мостовой отправил мяч в пустые ворота и приговорил «Урал» к очередному поражению – 2:0.

Разгром устроил Малком. Бразилец на скорости легко ушёл от захромавшего Алексея Герасимова, ворвался в штрафную и оформил дубль – 3:0.

Когда матч выигран, можно сделать замены и дать время футболистам ротации – Сергей Семак так и поступил. У «Зенита» вышли Матео Кассьерра, Зелимхан Бакаев и Александр Ерохин. И перед выходом последнего сине-бело-голубые забили четвёртый гол – Родригао подсуетился в штрафной и пробил в касание.

В ворота Ильи Помазуна мог влететь и пятый гол на 83-й минуте, но каким-то чудом мяч после удара Зелимхана Бакаева угодил в защитников «Урала». Хозяева ничего не создали во втором тайме у чужих ворот, а единственный удар Рамазана Гаджимурадова оказался неточным.

«Зенит» снова расправился с «Уралом» и вернул себе первое место. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком» в гостях. Матч пройдёт 4 сентября и начнётся в 20:00 мск. Нас ждёт захватывающая борьба за первое место!