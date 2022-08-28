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Видеообзор матча «Ростов» — ЦСКА в 7-м туре РПЛ

Видеообзор матча «Ростов» — ЦСКА в 7-м туре РПЛ
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Сегодня, 28 августа, на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграл с ЦСКА. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал в матче ничью — 0:0.

ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Ростов» с 13 очками расположился на пятой позиции.

Обслуживала матч «Ростов» — ЦСКА бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему Игорь Демешко (Химки) и Александр Богданов (Верея). Резервным судьёй выступал Алексей Амелин (Тула). Судьёй VAR был Иван Сиденков (Санкт-Петербург), его помощником — Егор Болховитин (Ленинградская область).

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