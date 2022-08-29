Бензема вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги

34-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился дублем в ворота «Эспаньола» (3:1) в матче 3-го тура Ла Лиги и сумел продвинуться в списке лучших бомбардиров турнира, сообщает Gracenote Live.
На счету Карима стало 222 забитых мяча в 417 матчах – по этому показателю он обошёл испанца Сесара Родригеса (221 гол в 353 встречах) и вышел на седьмое место в истории соревнований. Ближайшая следующая цель – это Альфредо Ди Стефано (227 голов в 329 матчах). Рекордсменом по этому показателю является экс-аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, которому удалось забить 474 мяча в 520 матчах.
Напомним, Бензема отметился уже четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в четырёх матчах всех турниров текущего сезона. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.
Бензема забивает в ворота полевого игрока «Эспаньола»:
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