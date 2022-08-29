Маркизио: Криштиану Роналду не нужен «Наполи». Он не улучшит то, что уже создал Спаллетти

Бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио, известный по игре за «Ювентус, а также выступавший за санкт-петербургский «Зенит», высказался о возможном переходе 37-летнего португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в итальянский «Наполи».
«Криштиану Роналду не нужен «Наполи». Он не из тех игроков, которые своим функционалом подходят для проекта клуба. Я не думаю, что это улучшит то, что уже создал Спаллетти», — цитирует Маркизио журналист Николо Скира в «Твиттере» со ссылкой на DS.
Напомним, во время нынешнего трансферного окна Роналду связывали с рядом европейских клубов. Утверждалось, что из-за непопадания в Лигу чемпионов Криштиану хочет покинуть команду. По последней информации, португалец может перейти в «Наполи» в обмен на нигерийского форварда Виктора Осимхена с доплатой в размере более € 100 млн.
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