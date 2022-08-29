Старший брат Погба запугивает футболиста и вымогает у него € 13 млн

Матиас Погба, старший брат форварда «Ювентуса» Поля Погба, вымогает у футболиста € 13 млн, сообщает France TV Info.
Ранее Матиас опубликовал в «твиттере» видео, в котором обещал раскрыть правду о своём брате, а также Килиане Мбаппе.
Сообщается, что Погба рассказал следователям из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью, что его, поймали друзья детства и двое мужчин в капюшонах, вооруженных автоматами. По его словам, банда потребовала € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им после того, как стал выступать на профессиональном уровне. В то же время вымогатели утверждали, что тайно защищали Погба на протяжении 13 лет.
Также банда несколько раз запугивала футболиста в Турине. В полиции Поль сообщил, что узнал среди подозреваемых своего брата Матиаса Погба. После этого эпизода Поль Погба обратился к юристам своего клуба, которые решили уведомить полицию.
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