Фото: лицо Лионеля Месси после замены в матче с «Монако»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси остался недоволен своей заменой в матче четвёртого тура чемпионата Франции с «Монако» (1:1).

Главный тренер «ПСЖ» Галтье заменил Месси на 87-й минуте при счёте 1:1. После этого Месси с недовольным лицом сидел на скамейке.

Фото: «Твиттер» ESPN

Напомним, в составе «ПСЖ» отличился Неймар, который реализовал пенальти. За «Монако» забил Кевин Фолланд.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и 2 результативные передачи. Также на его счету 1 гол в Суперкубке страны.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 10 очков. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Тулузой». Матч состоится 31 августа.