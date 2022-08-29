Березовский: возможно, «Зенит» был слишком уверен в своих силах в начале игры с «Уралом»

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский высказался о победе клуба в матче с «Уралом» (4:0).
«Начало игры «Зенита» с «Уралом»? Возможно, получилось таким, потому что команда слишком уверена в своих силах и чуть-чуть расслабились. С другой стороны, «Урал» был более свеж поначалу и в первом тайме еще хватало сил отбиваться. Двоякое впечатление.
Не всегда удается с первых минут начать диктовать свою игру, тем более, сразу повести в счете. В такие моменты надо утомить соперника, дать им побегать, потерять концентрацию в какой-то момент и потом начинать делать результат, неважно, в какой момент это произойдёт.
Бразильцы? Не думаю, что они как-то сильно расслабились. Есть результат с большим перевесом», — приводит слова Березовского Metaratings.
Напомним, после 7-ми сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
- 29 августа 2022
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:48
-
07:39
-
07:31
-
07:23
-
07:09
-
07:00
-
06:59
-
06:45
-
06:44
-
06:24
-
06:23
-
06:13
-
06:02
-
05:55
-
05:41
-
05:38
-
05:30
-
05:28
-
05:21
-
04:58
-
04:52
-
04:37
-
04:35
-
04:25
-
04:19
-
04:03
-
03:55
-
03:28
-
03:17
-
03:05
-
03:02
-
02:46