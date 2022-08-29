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Березовский: возможно, «Зенит» был слишком уверен в своих силах в начале игры с «Уралом»

Березовский: возможно, «Зенит» был слишком уверен в своих силах в начале игры с «Уралом»
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Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский высказался о победе клуба в матче с «Уралом» (4:0).

«Начало игры «Зенита» с «Уралом»? Возможно, получилось таким, потому что команда слишком уверена в своих силах и чуть-чуть расслабились. С другой стороны, «Урал» был более свеж поначалу и в первом тайме еще хватало сил отбиваться. Двоякое впечатление.

Не всегда удается с первых минут начать диктовать свою игру, тем более, сразу повести в счете. В такие моменты надо утомить соперника, дать им побегать, потерять концентрацию в какой-то момент и потом начинать делать результат, неважно, в какой момент это произойдёт.

Бразильцы? Не думаю, что они как-то сильно расслабились. Есть результат с большим перевесом», — приводит слова Березовского Metaratings.

Напомним, после 7-ми сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

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