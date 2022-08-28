Форварды «Зенита» ужасно начали сезон. Так плохо при Семаке нападающие не играли никогда

Атака «Зенита» – самое спорное место команды. У Сергея Семака чуть ли не каждую пресс-конференцию спрашивают про результативность нападающих, которая никого не впечатляет. Тренер очень верит в Матео Кассьерру – колумбиец начинал в основе все шесть матчей в РПЛ. Но статистика унылая – очень много ударов и 0 голов. При этом на замену постоянно выскакивает Иван Сергеев – у него дела лучше: три гола за пять матчей. При этом в среднем он проводил на поле только 37 минут. Но и здесь надо понимать важную вещь: два мяча он забил «Локо», который к тому моменту уже еле двигался по полю, и один гол «Торпедо», когда просто подставил ногу.

При этом если смотреть на общую статистику забитых мячей, то у Питера всё в норме: 13 голов после шести матчей. Очень неплохо, если сравнивать с предыдущими сезонами. Но десять раз отличились полузащитники. Это не может не напрягать.

Вот как Семак объяснил отсутствие голов Кассьерры после игры с «Торпедо» (2:0):

«Взаимодействие с партнёрами у него хорошее, моменты есть очень приличные. Единственное, не получается забить, чего не хватает для уверенности. В остальном качество его игры, взаимодействия, количество моментов – достаточны абсолютно. Для нападающего важно забивать, чтобы была уверенность», – сказал тренер.

А перед «Уралом» подтвердил, что не собирается просить клуб купить третьего нападающего:

«Нет желания. Меня устраивает игра и Матео, и Ивана Сергеева. Действуют футболисты хорошо и полезно, моменты есть и будут. Нет проблем с результативностью, команда забивает достаточно», – заявил он.

Давайте посмотрим, как действовали нападающие «Зенита» на старте предыдущих четырёх сезонов Семака. Отметка – те самые шесть туров. А главный вывод – раньше было лучше.

Сезон-2021/2022: всего голов — 13, от нападающих — 6

В прошлом сезоне главным форвардом на старте стал Азмун. Дзюба отходил после ужасного Евро-2020, тяжело набирал форму и в первое время сидел на лавке. Поэтому забивать пришлось иранцу. Старт сезона для него вышел мощным – он отдувался за всех и положил шесть голов, в том числе единственный ЦСКА. В помощь ему выдали Ерохина, который отличился три раза. Два мужчины прилично помогли «Зениту» взлететь на первое место уже на старте чемпионата.

Сезон-2020/2021: всего голов — 10, от нападающих — 6

Снова классный старт Азмуна и четыре гола в шести матчах. А вот Дзюбе, видимо, не хватило времени отдохнуть и одновременно набрать форму. Поэтому только один мяч. Столько же у Дриусси, который вскоре покинул «Зенит». Интересно, что десять мячей Питер забил в четырёх первых турах. Потом два матча без голов – с «Динамо» и «Локомотивом». Тот случай, когда не помогал даже Ерохин.

Сердар Азмун и Артём Дзюба Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сезон-2019/2020: всего голов — 9, от нападающих — 6

А вот этот сезон круче начал как раз Дзюба – у него четыре гола. Причём забил «Динамо», «Краснодару» и «Оренбургу». И даже пару победных. Азмун выглядел не так ярко на фоне напарника и отличился всего дважды. Другие форварды не забивали. Зато рядом был Ерохин – как же его сейчас не хватает впереди.

Сезон-2018/2019: всего голов — 10, от нападающих — 5

Самый приближённый вариант к нынешней реальности. У «Зенита» ещё не было Азмуна, оставались только Дзюба с Заболотным и Дриусси, который пока не заявил о любимой позиции на поле. Но после славного ЧМ-2018 Артём находился в крутейшей форме. Он и тащил «Зенит» на старте сезона: три гола – его заслуга. При этом дважды забил Дриусси. Заболотный – ноль. У Ерохина традиционный один мяч. Азмун придёт только через полгода.