Агент Николсона обратился к «Спартаку» после перехода в клуб Бальде

Агент Ненад Портега, представляющий интересы ямайского нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, обратился к клубу после перехода в команду форварда Кейта Бальде.
«Болельщики «Спартака» должны спросить тренера и клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Мы просто опечалены происходящим в клубе. Болельщики любят Шамара, потому что он большой профессионал, отличный игрок и всегда отдаёт всего себя за «Спартак».
Самый важный вопрос — каково мнение клуба по данной ситуации? Сейчас это самый важный вопрос для нас», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее журналист Якуп Чинар сообщил, что московский клуб сумел согласовать переход форварда в «Галатасарай», добавив, что о его трансфере станет официально известно в ближайшее время. Генеральный директор столичной команды Евгений Мележиков впоследствии выступил с опровержением информации о договорённости по переходу Николсона в клуб из Стамбула.
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