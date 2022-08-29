Песьяков — о матче «Ростов» — ЦСКА: победила дружба, результат закономерен

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался по итогам матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0). Вратарь считает, что игра была равной и ничейный результат закономерен. Также Песьяков высказался о нереализованном моменте Адольфо Гайча на последних минутах игры.
«Достаточно равная игра. Результат, скорее, закономерен, чем нет. И ЦСКА мог забить, и мы. Победила дружба. ЦСКА не доходил до ворот, но постоянно был рядом со штрафной? Это держит в напряжении. А при такой погоде вытаскиваешь из себя всё, чтобы не потерять концентрацию и не допустить ошибку.
Эпизод на последних минутах? Гайч бил с острого угла, у меня была задача домик закрыть. Он сначала попал в штангу, потом уже в меня.
Рекорд посещаемости на домашнем матче «Ростова», но цифра маленькая? Отношусь к этому отрицательно, конечно. Цифры-то ужасные, хоть и рекорд. На матче Кубка Fan ID не нужен? Вот и сравним. Однако надо понимать, что девять вечера в канун первого сентября. Посещаемость серьёзно упадёт из-за этого», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».
- 29 августа 2022
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