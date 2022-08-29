Бензема: «Золотой мяч» — моя мечта с детства. Сейчас я не так далёк от её осуществления

34-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что «Золотой мяч» — это его детская мечта. Футболист осознаёт, что сейчас он не так уж и далёк от её осуществления.
«Надежда на «Золотой мяч»? Посмотрим, что произойдёт. Нужно дождаться результатов голосования.
Получить «Золотой мяч» — это моя мечта с детства. Сейчас я не так уж и далёк от её осуществления. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Бензема Get French Football News.
Напомним, Бензема отметился уже четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в четырёх матчах всех турниров текущего сезона. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 30 млн. Накануне Карим был признан лучшим игроком минувшего сезона по версии УЕФА.
Церемония вручения «Золотого мяча» запланирована на 17 октября.
Бензема забил гол в ворота полевого игрока «Эспаньола»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 29 августа 2022
-
12:42
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:26
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:48
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:22
-
11:18
-
11:14
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:50
-
10:38
-
10:33
-
10:30
-
10:25
-
10:25
-
10:20
-
10:11
-
10:02
-
09:58
-
09:50
-
09:50
-
09:42
-
09:35
-
09:32
-
09:30