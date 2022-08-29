Бензема: «Золотой мяч» — моя мечта с детства. Сейчас я не так далёк от её осуществления

34-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что «Золотой мяч» — это его детская мечта. Футболист осознаёт, что сейчас он не так уж и далёк от её осуществления.

«Надежда на «Золотой мяч»? Посмотрим, что произойдёт. Нужно дождаться результатов голосования.

Получить «Золотой мяч» — это моя мечта с детства. Сейчас я не так уж и далёк от её осуществления. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Бензема Get French Football News.

Напомним, Бензема отметился уже четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в четырёх матчах всех турниров текущего сезона. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 30 млн. Накануне Карим был признан лучшим игроком минувшего сезона по версии УЕФА.

Церемония вручения «Золотого мяча» запланирована на 17 октября.

Бензема забил гол в ворота полевого игрока «Эспаньола»:

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