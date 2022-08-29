Кайо: когда вернулся в Россию, понял, что тут безопасно и уезжать не стоит

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеан высказался о победе своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (4:1). Также футболист объяснил свой временный отъезд из России во второй половине прошлого сезона. Напомним, Кайо был одним из легионеров, приостановивших контракт с «Краснодаром».
«Игра с «Краснодаром»? Это был одновременно сложный и важный матч для нас. Надеюсь, эта игра даст нам импульс побеждать и дальше. Самая главная цель — быть как можно выше в таблице. Конечно, нам хочется выиграть РПЛ, шансы есть.
Жалею ли я, что покидал «Краснодар» на время? В тот момент было сложно понимать, что происходит в мире. Когда я вернулся в Россию, понял, что тут безопасно и уезжать не стоит. Вернулись и другие легионеры. Если честно, то, надеюсь, как можно скорее нас вернут в еврокубки. Верю в это», — приводит слова Кайо «РБ Спорт».
- 29 августа 2022
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