Николай Ларин объяснил, почему бизнесмены боятся создавать частные клубы в России

Бывший глава академии «Чертаново» Николай Ларин высказался по поводу частного финансирования в современном российском футболе.
«Мне сложно это комментировать, потому что я не знаком с Леонидом Арнольдовичем. Мне сложно сказать, как осуществлялось финансирование «Спартака». То, что сейчас происходит, я не до конца понимаю — я просто не в теме. Помимо Галицкого, у нас есть частный клуб «Акрон» и ещё много есть ребят, которые на более низшем уровне финансируют команды. Таких людей много.
Просто они боятся создавать команды, потому что понимают, что они дойдут до какого-то определённого уровня, а дальше им придётся столкнуться с государственными командами, финансирование которых осуществляется из государственного бюджета, и они не смогут с ними соперничать», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 29 августа 2022
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