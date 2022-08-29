Кроос: было бы хорошо услышать об успешных переговорах России и Украины

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в рамках благотворительного интервью ответил на вопрос, о какой новости, не связанной с футболом, он хотел бы узнать из средств массовой информации.
«Это очень трудно, потому что, конечно, в мире так много проблем, которые вы хотели бы видеть решёнными в хороших новостях. Я также не хочу сейчас, выбирая что-то одно, преуменьшать другие конфликты и очаги агрессии в мире. Но эта новость уже была бы хорошей: «Мирные переговоры между Украиной и Россией прошли успешно», — сказал Кроос в интервью изданию Sports Illustrated.
Кроос выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В прошлом сезоне немецкий полузащитник принял участие в 28 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее Кроос играл за «Баварию» и леверкузенский «Байер». С 2010 по 2021 год хавбек выступал в составе сборной Германии.
«Эспаньол» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 3-й тур
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