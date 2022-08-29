Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Эспаньолом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своего клуба в матче с «Эспаньолом», проходившем вчера, 28 августа.

«Мы начали очень хорошо. Мы отлично провели матч и быстро забили. Потом мы немного снизили интенсивность, мы не были эффективны впереди, а когда они сравняли счёт, было сложнее, потому что появилось много пауз.

Азар? Он был одним из вариантов, но я не хотел выводить команду из равновесия. У меня уже были Родриго, Винисиус и Карим Бензема. Поставить ещё одного нападающего было бы риском. Я полностью доверяю ему, и не имеет значения, если он не сыграет матч, не выйдет на поле или не разогреется. У него ещё будет время поиграть. Я не тренер Азара, Бензема, Менди, Камавинга или Вальверде. Я — тренер «Реала», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Напомним, «Реал» в гостях обыграл «Эспаньол» со счётом 3:1.