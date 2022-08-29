Керк: если бы не футбол, то я был бы пожарным

Нападающий «Локомотива» Гирано Керк рассказал, что если бы не стал футболистом, то мог быть пожарным.
«Я всегда мечтал быть футболистом на самом деле. Но если бы не футбол… Пожарный. Я был бы пожарным.
Почему? Не знаю почему. Мне просто казалось, что это круто. Среди знакомых были пожарные? Нет, нет (смеётся). Я понимаю, что это немного сумасшедшая мечта, но было так», — приводит слова Керка официальный сайт ФК «Локомотив».
Вчера, 28 августа, Гирано Керк отметился забитым мячом в ворота «Оренбурга» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:1. После этой игры москвичи набрали девять очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
- 29 августа 2022
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