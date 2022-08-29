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В «Химках» не стали исключать возможное назначение Юрана вместо Писарева

В «Химках» не стали исключать возможное назначение Юрана вместо Писарева
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Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что Сергей Юран в скором времени может сменить Николая Писарева на посту главного тренера подмосковной команды.

«Юран — основной кандидат? Я даже не знаю, как это комментировать. Информацию видел, но она пока что не соответствует действительности. Исключать ничего не буду.

В среду у нас совет учредителей, будем анализировать ситуацию и состояние, в котором оказалась команда. Потом будем принимать какие-то решения. Никакой конкретики, тем более по персоналиям, сейчас нет», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

На данный момент «Химки» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков. В следующем туре команда отправится на выезд к «Оренбургу». Игра состоится 3 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.

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