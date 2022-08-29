«Вулверхэмптон» достиг соглашения со «Штутгартом» по Калайджичу

«Вулверхэмптон» достиг соглашения со «Штутгартом» о переходе австрийского нападающего Саши Калайджича. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По сведениям инсайдера, «волки» заплатят за футболиста € 18 млн, при этом сумма трансфера может превысить € 20 млн с учётом различных бонусов. Контракт Калайджича с английским клубом будет действовать до июня 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон. Сегодня агенты игрока уже прибыли в Великобританию, а завтра австриец пройдёт медицинское обследование.
В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Калайджич забил шесть голов (в том числе один с пенальти) и отдал одну голевую передачу в 15 играх чемпионата. В этом сезоне нападающий отличиться ещё не сумел, но смог в трёх матчах отдать три ассиста. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 29 августа 2022
-
21:56
-
21:54
-
21:37
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:08
-
20:56
-
20:41
-
20:39
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:47
-
19:32
-
19:30
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:58Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин» Эксклюзив
-
18:47
-
18:36
-
18:34
-
18:24
-
18:07
-
18:06