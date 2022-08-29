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«Вулверхэмптон» достиг соглашения со «Штутгартом» по Калайджичу

«Вулверхэмптон» достиг соглашения со «Штутгартом» по Калайджичу
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«Вулверхэмптон» достиг соглашения со «Штутгартом» о переходе австрийского нападающего Саши Калайджича. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По сведениям инсайдера, «волки» заплатят за футболиста € 18 млн, при этом сумма трансфера может превысить € 20 млн с учётом различных бонусов. Контракт Калайджича с английским клубом будет действовать до июня 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон. Сегодня агенты игрока уже прибыли в Великобританию, а завтра австриец пройдёт медицинское обследование.

В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Калайджич забил шесть голов (в том числе один с пенальти) и отдал одну голевую передачу в 15 играх чемпионата. В этом сезоне нападающий отличиться ещё не сумел, но смог в трёх матчах отдать три ассиста. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.

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