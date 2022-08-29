«Вест Хэм» объявил о рекордном для клуба подписании Лукаса Пакета за € 60 млн

«Вест Хэм» официально представил полузащитника Лукаса Пакета в качестве игрока своей команды. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.
По сведениям источников, бразильский полузащитник обошёлся «молоткам» в сумму около € 60 млн, что стало рекордным подписанием в истории клуба. Контракт Пакета с лондонцами будет действовать до июня 2027 года с возможностью продления соглашения ещё на один год.
Предыдущим местом выступления бразильца был французский «Лион», за который он выступал с 2020 года. Ранее футболист защищал цвета «Фламенго» и «Милана». В нынешнем сезоне Лукас принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2018 года Пакета вызывается в национальную команду Бразилии.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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