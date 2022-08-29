Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» объявил о рекордном для клуба подписании Лукаса Пакета за € 60 млн

«Вест Хэм» объявил о рекордном для клуба подписании Лукаса Пакета за € 60 млн
Комментарии

«Вест Хэм» официально представил полузащитника Лукаса Пакета в качестве игрока своей команды. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.

По сведениям источников, бразильский полузащитник обошёлся «молоткам» в сумму около € 60 млн, что стало рекордным подписанием в истории клуба. Контракт Пакета с лондонцами будет действовать до июня 2027 года с возможностью продления соглашения ещё на один год.

Предыдущим местом выступления бразильца был французский «Лион», за который он выступал с 2020 года. Ранее футболист защищал цвета «Фламенго» и «Милана». В нынешнем сезоне Лукас принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2018 года Пакета вызывается в национальную команду Бразилии.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
«Вест Хэм» одержал первую победу, а «Ньюкасл» сумел вырвать ничью в 4-м туре АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022