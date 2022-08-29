Тульский «Арсенал» и «Енисей» сыграли вничью в матче Первой лиги

В матче 7-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023 тульский «Арсенал» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 22-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Енисея» Никита Глушков. Через минуту нападающий «Арсенала» Камран Алиев сравнял счёт. На 74-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота тульской команды, который успешно исполнил Глушков. На 77-й минуте форвард «Арсенала» Евгений Луценко вновь сравнял счёт.



Красноярский «Енисей» набрал 12 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Тульский «Арсенал» (10) — на девятом месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ», в семи встречах набравший 17 очков.