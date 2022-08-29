Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тульский «Арсенал» и «Енисей» сыграли вничью в матче Первой лиги

Тульский «Арсенал» и «Енисей» сыграли вничью в матче Первой лиги
Комментарии

В матче 7-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023 тульский «Арсенал» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 22-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Енисея» Никита Глушков. Через минуту нападающий «Арсенала» Камран Алиев сравнял счёт. На 74-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота тульской команды, который успешно исполнил Глушков. На 77-й минуте форвард «Арсенала» Евгений Луценко вновь сравнял счёт.

Красноярский «Енисей» набрал 12 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Тульский «Арсенал» (10) — на девятом месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ», в семи встречах набравший 17 очков.

Россия - Мелбет Первая лига. 7-й тур
29 августа 2022, понедельник. 20:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Глушков – 22'   1:1 Алиев – 23'   1:2 Глушков – 74' (пен)   2:2 Луценко – 77'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022