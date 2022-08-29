Глава FFF — о возможном разоблачении Погба: надеюсь, это не повлияет на место в сборной

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре прокомментировал информацию о конфликте французского нападающего «Ювентуса» Поля Погба с его старшим братом Матиасом.



Ранее Матиас Погба опубликовал видео на своей странице в социальных сетях, в котором пообещал раскрыть всю правду о младшем брате, а также о форварде «Пари Сен-Жермен» и французской национальной команды Килиане Мбаппе. Также сообщалось, что Матиас вымогает у Поля € 13 млн.



«На данный момент история находится на начальном этапе. Насколько я знаю, ещё никто не обращался в суд. Сейчас это всего лишь слухи. Мне нравится Погба. Надеюсь, эта ситуация не поставит под сомнение его место в сборной Франции», — приводит слова Ле Гре RMC Sport.