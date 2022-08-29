Источник: агент Роналду провёл переговоры с «Наполи»

Агент Жорже Мендеш, представитель нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, провёл переговоры с представителями «Наполи». Как сообщает издание Manchester Evening News, неаполитанский клуб хотел бы подписать звёздного португальца на постоянной основе, но готов также рассмотреть вариант с арендой, если не удастся заключить сделку до конца летнего трансферного окна.



По сведениям источников, ранее от Роналду во второй раз отказался главный тренер «Челси» Томас Тухель, после того как Жорже Мендеш снова пытался пристроить своего подопечного в лондонский клуб. Также этим летом от услуг футболиста отказались «Бавария» и мадридский «Атлетико». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг готов расстаться с португальцем.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Роналду провёл четыре встречи, в которых не отличился результативными действиями. В двух последних матчах, с «Ливерпулем» и «Саутгемптоном», Криштиану оставался вне стартового состава команды. В обеих встречах «Манчестер Юнайтед» сумел одержать победы (2:1 и 1:0 соответственно).

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