Добровольский рассказал, почему не сыграл в финале Лиги чемпионов 1993 года

Бывший полузащитник сборных СССР и России Игорь Добровольский рассказал, почему не сыграл в победном для «Марселя» финале Лиги чемпионов — 1994 против «Милана» (1:0).

«Возможно, в каких-то ситуациях мне стоило поступить иначе. Где-то уступить. Не хватило мудрости, человеческого терпения. Поступал так, как считал нужным. Тормозную жидкость иногда нужно было заливать. Если в машине её нет, может не остановиться.

Я в ночь перед отлётом на финал вернулся в Марсель из сборной и даже не поехал в расположение клуба. Был серьёзный конфликт с директором. Бывало, тренер по ходу матча говорил: «Игра не идёт — выходи». Я только на разминку, а директор уже бежит вниз с трибуны и при всех кричит: «Любого выпускай — только не Добровольского».

Когда я пришёл, «Марсель» находился на пятом или шестом месте. При мне поднялись на первое. Раз заболел — кашель, насморк, глаза слезились, температура под 40 градусов. Доктора в клубе осмотрели и дали заключение: реально больной. Я и попросил освободить меня от выезда. Директор ни в какую: «Уколешься и сыграешь. А не поедешь — больше играть не будешь». Я не поехал. И перестал играть. Хотя до этого был на хорошем счету. Поэтому и говорю, что с годами пересмотрел многие вещи. Может, и надо было полететь на этот матч, в отеле отлежаться. Оба психанули — и вот что получилось. Я потом даже форму под спортивный костюм не надевал. В кроссовках сидел на скамейке, зная, что всё равно не выпустят. Если бы случайно сказали выходить — не в чем было бы», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.