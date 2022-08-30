«Байер» объявил о переходе Хадсона-Одои из «Челси»

Леверкузенский «Байер» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Стороны заключили арендное соглашение сроком на один сезон.

«В лице Каллума Хадсона-Одои мы подписали быстрого и напористого нападающего. Он принёс в себе те качества, которые помогут нам. С ним наша атакующая игра приобретает ещё один особый компонент. Мы очень рады, что этот трансфер удался», — сказал спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.

Хадсон-Одои — воспитанник «Челси». Всю карьеру он провёл в лондонском клубе, а по ходу нынешнего сезона ещё не появлялся на поле в матчах английской Премьер-лиги (АПЛ). Соглашение между сторонами истекает через два года.

В «Байере» нападающий станет одноклубникам российского вратаря Андрея Лунёва и иранского нападающего Сердара Азмуна, которые ранее вместе играли в «Зените». Лунёв перешёл в немецкий клуб летом 2021 года, а Азмун — в январе текущего.

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