Осинькин сообщил, что защитнику «Крыльев Советов» Констанца предстоит операция

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о травмированных футболистах команды.

«У Иванисени травма — проблемы с сухожилием. Он лечится в центре Эдуарда Безуглова в Москве. У Фернандо Констанца проблемы с мениском: первого сентября предстоит операция. Сроки восстановления будут определены врачами после вмешательства врачей», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 30 августа, самарские «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Крылья Советов».