Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин сообщил, что защитнику «Крыльев Советов» Констанца предстоит операция

Осинькин сообщил, что защитнику «Крыльев Советов» Констанца предстоит операция
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о травмированных футболистах команды.

«У Иванисени травма — проблемы с сухожилием. Он лечится в центре Эдуарда Безуглова в Москве. У Фернандо Констанца проблемы с мениском: первого сентября предстоит операция. Сроки восстановления будут определены врачами после вмешательства врачей», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 30 августа, самарские «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Крылья Советов».

Новость по теме
Осинькин объяснил, почему ждёт ротацию в составе «Спартака» в игре с «Крыльями»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022