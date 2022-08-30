Осинькин сообщил, что защитнику «Крыльев Советов» Констанца предстоит операция
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о травмированных футболистах команды.
«У Иванисени травма — проблемы с сухожилием. Он лечится в центре Эдуарда Безуглова в Москве. У Фернандо Констанца проблемы с мениском: первого сентября предстоит операция. Сроки восстановления будут определены врачами после вмешательства врачей», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сегодня, 30 августа, самарские «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Крылья Советов».
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