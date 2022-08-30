2DROTS проиграл «Текстильщику» и вылетел из Кубка России

В матче 1/128 финала Кубка России сезона-2022/2023 «Текстильщик» принимал любительский клуб 2DROTS. Встреча прошла на стадионе «Текстильщик» в Иваново и завершилась победой местной команды в серии пенальти (1:1, 5:3 — по пенальти).

На 26-й минуте встречи счёт открыл защитник 2DROTS Илья Сальников. На 57-й минуте нападающий «Текстильщика» Илья Карпук сравнял счёт. В послематчевой серии пенальти успешнее оказались футболисты ивановской команды — 5:3.



Таким образом, «Текстильщик» прошёл в 1/64 финала турнира, а 2DROTS завершил выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». Напомним, 2DROTS стал чемпионом первого сезона футбольной Медиалиги.