Леонид Федун впервые посетил матч «Спартака» после продажи клуба

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун впервые посетил матч красно-белых после продажи клуба. Федун появился на матче Кубка России с «Крыльями Советов». На момент написания этой новости счёт в матче не открыт.

Перед игрой Андрей Федун, брат «Спартака» Леонида, сказал, что не обладает информацией насчёт состава нового совета директоров красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Несколькими месяцами ранее Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию. В прошлом сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.