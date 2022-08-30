Галтье прокомментировал возможный уход Паредеса и Наваса из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал возможный уход из команды вратаря Кейлора Наваса и полузащитника Леандро Паредеса. Голкипер оказался в группе тех, кто отправится в Тулузу на следующий матч, хавбек на игру не поедет.

«С Кейлором мы очень часто разговариваем. Он голкипер «ПСЖ» и будет в составе. Леандро не будет присутствовать в группе тех, кто поедет в Тулузу. Мы знаем, что у него есть договорённость по контракту с «Ювентусом». Сейчас он игрок «ПСЖ», но его мысли витают где-то в другом месте. Я решил не брать его, чтобы он мог подготовиться к отъезду. Так у нас не будет игрока, который, возможно, покинет клуб в ближайшие 24 часа», — приводит слова Галтье GOAL.

Игра с «Тулузой» состоится завтра, 31 августа, и начнётся в 22:00 мск. Паредес согласовал условия личного контракта со «старой синьорой», но «ПСЖ» и «Ювентус» пока договорённости не достигли. Навас недоволен ролью запасного вратаря, с ним связывали возможный переход в «Наполи».