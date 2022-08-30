«Фулхэм» нанёс «Брайтону» первое поражение в сезоне

Сегодня, 30 августа, в матче 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Фулхэм» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой хозяев — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом.
Счёт на 48-й минуте открыл сербский нападающий «дачников» Александр Митрович, ему ассистировал хавбек команды Нескенс Кебано. Преимущество «Фулхэма» увеличилось после автогола защитника «Брайтона» Льюиса Данка. Затем нападающий лондонцев Бобби Рид в своей штрафной нарушил правила на защитнике «чаек» Первисе Эступиньяне, а аргентинский хавбек Алексис Мак Аллистер реализовал пенальти — 2:1.
Таким образом, после пяти туров у «дачников» восемь очков, у «чаек» — 10. В следующем матче «Фулхэм» сыграет с «Тоттенхэмом», а «Брайтон» — с «Лестером».
- 30 августа 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:40
-
23:28
-
23:28
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
22:51
-
22:43
-
22:28
-
22:19
-
22:17
-
22:08
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:37
-
21:34
-
21:30
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:08