«Фулхэм» нанёс «Брайтону» первое поражение в сезоне

Сегодня, 30 августа, в матче 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Фулхэм» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой хозяев — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом.



Счёт на 48-й минуте открыл сербский нападающий «дачников» Александр Митрович, ему ассистировал хавбек команды Нескенс Кебано. Преимущество «Фулхэма» увеличилось после автогола защитника «Брайтона» Льюиса Данка. Затем нападающий лондонцев Бобби Рид в своей штрафной нарушил правила на защитнике «чаек» Первисе Эступиньяне, а аргентинский хавбек Алексис Мак Аллистер реализовал пенальти — 2:1.

Таким образом, после пяти туров у «дачников» восемь очков, у «чаек» — 10. В следующем матче «Фулхэм» сыграет с «Тоттенхэмом», а «Брайтон» — с «Лестером».