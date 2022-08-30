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«Фулхэм» нанёс «Брайтону» первое поражение в сезоне

«Фулхэм» нанёс «Брайтону» первое поражение в сезоне
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Сегодня, 30 августа, в матче 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Фулхэм» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой хозяев — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом.

Счёт на 48-й минуте открыл сербский нападающий «дачников» Александр Митрович, ему ассистировал хавбек команды Нескенс Кебано. Преимущество «Фулхэма» увеличилось после автогола защитника «Брайтона» Льюиса Данка. Затем нападающий лондонцев Бобби Рид в своей штрафной нарушил правила на защитнике «чаек» Первисе Эступиньяне, а аргентинский хавбек Алексис Мак Аллистер реализовал пенальти — 2:1.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
30 августа 2022, вторник. 21:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Митрович – 48'   2:0 Данк – 55' (автогол)   2:1 Мак Аллистер – 60' (пен)

Таким образом, после пяти туров у «дачников» восемь очков, у «чаек» — 10. В следующем матче «Фулхэм» сыграет с «Тоттенхэмом», а «Брайтон» — с «Лестером».

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