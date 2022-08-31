Команда Легенд России выступит на Кубке Легенд — 2022 без новичков

Команда Легенд России, побеждавшая на домашнем турнире 12 раз, сохранила костяк на Кубке Легенд – 2022, который пройдёт 9–11 сентября в ДС «Мегаспорт» по адресу: Ходынский бульвар, 3.
По-прежнему в строю находится капитан команды Дмитрий Аленичев, продолжают выступать Егор Титов, вратарь Александр Филимонов и беспощадный к соперникам защитник Дмитрий Хлестов, а также бывший армеец Олег Корнаухов. Вернулись в состав пропустившие последний турнир Андрей Тихонов и Евгений Алдонин.
Из нового футбольного поколения на поле выйдет четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года Александр Самедов, дебютировавший на Кубке Легенд в 2021 году. Большие надежды в атаке возлагаются на Павла Погребняка, который в финале Кубка Легенд – 2021 со сборной Легенд забил пять мячей и с 11 голами стал лучшим бомбардиром турнира.
В 39 матчах 13 турниров на Кубок Легенд хозяева потерпели лишь одно поражение – в финале-2020 от сборной Легенд.
Состав команды Легенд России на Кубке Легенд – 2022: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Евгений Алдонин, Павел Погребняк.
Билеты на Кубок Легенд – 2022 можно приобрести на «Чемпионате».
- 31 августа 2022
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