Тренер «Саутгемптона»: даже проигрывая «Челси», не чувствовал, что мы испытываем трудности

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал победу в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:1).
«Мы заслужили эту победу. Команда невероятно боролась, это было то, что хотели видеть болельщики. Идеальное выступление. Мы хотим бороться с любым соперником и постоянно работаем над собой. Только так можно обыграть большие команды. Мы должны были брать ситуацию в свои руки. Даже проигрывая 0:1, я не чувствовал, что мы испытываем трудности. Усилия и борьба принесли желаемый результат.
У нас молодая команда, но на жёстком диске ещё много места, и они могут учиться. Они получают удовольствие от усердной работы, которая выливается в забитые голы. Четыре года назад мы обыграли «Челси» на выезде, и пришло время сделать это дома», — приводит слова Хазенхюттля BBC.
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