Тухель — о поражении в матче с «Саутгемптоном»: чтобы обыграть «Челси», многого не надо

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:2).



«Почти каждый матч мы начинаем хорошо, но очевидно, что нам не хватает концентрации и последовательности в действиях. Мы старались найти решение для этих проблем. Не знаю, применимо ли к нашей ситуации слово «беспокойство». Я ненавижу проигрывать, и это вновь произошло в нынешнем сезоне, но думаю, что многого не надо, чтобы нас обыграть. Мне это не нравится.



Мы пытаемся добиваться побед, но нужно понять как можно скорее, что же с нами не так. Также не понимаю, почему мы оказались в такой ситуации с травмированными игроками полузащиты. В первые 20 минут мы создали некоторые моменты и с трудом забили. Это не ново для нас. Но это не значит, что мы должны проигрывать матчи. Можно выигрывать со счётом 1:0», — приводит слова Тухеля BT Sport.

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