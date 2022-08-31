Фабиан Руис перешёл в «ПСЖ»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис стал игроком «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. Контракт между сторонами действует до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 20 млн.

Фабиан Руис прошёл через академию «Бетиса». В неаполитанский клуб испанский футболист перешёл в 2018 году и с тех пор в 166 матчах забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекало летом 2023 года.

В минувшем сезоне Руис провёл за «Наполи» 38 матчей. В них он забил семь мячей и сделал пять результативных передач. Недавно стало известно, что полузащитник «Валенсии» Карлос Солер переходит в «ПСЖ».

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