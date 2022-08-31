Рангник: уже спустя две недели в «МЮ» мне стало ясно, где проблемы и как их исправить

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник в интервью местным СМИ рассказал о разнице в работе с клубами и национальными командами.



«Я сейчас вполне доволен тем, что у меня есть время на другие дела, но это не значит, что работа заброшена. Мы регулярно просматриваем матчи, то на стадионе, то по видео, обмениваемся информацией. Конечно, когда у тебя ежедневно тренировки – это другое дело. Или, как сейчас, окончание трансферного периода. Но я по этим вещам в данный момент не скучаю, если сказать честно.



Для тренера или спортивного директора важно иметь возможность развиваться, минимизировав фактор случайности, и понимать, что развиваешь команду в правильном направлении. А именно – используешь контроль и определённый тип игры, создаёшь больше моментов, чем позволяешь сопернику. «Манчестер Юнайтед» не понадобилось бы для этого полгода. Уже спустя две недели мне стало ясно, где были проблемы и что нужно было сделать, чтобы их исправить. Но вопрос в том, есть ли у тебя возможность изменить эти вещи», – приводит слова Рангника Der Standard.



Напомним, в ходе сезона-2021/2022 Рангник на временной основе руководил «Манчестер Юнайтед» в качестве главного тренера. Было объявлено, что после он станет консультантом клуба, однако в итоге манкунианцы объявили о полном расставании с немцем. В июне 2022 года состоялась дебютная игра Рангника на посту главного тренера сборной Австрии.

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