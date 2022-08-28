The Times: Тухель отказался от покупки Роналду после разговора с Рангником

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отказался от приобретения форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после разговора с Ральфом Рангником, который возглавлял «красных дьяволов» вторую половину сезона-2021/2022. Об этом сообщает британское издание The Times.



По сведениям журналистов, новое руководство синих планировало пригласить португальскую звезду на «Стэмфорд Бридж», но Томас Тухель эту идею не одобрил. Во многом этому решению поспособствовала беседа с Рангником, который полгода совместно работал с Роналду. Ещё зимой британские СМИ сообщали, что немецкий специалист рекомендовал руководству «МЮ» продать нападающего, но в итоге Криштиану всё-таки остался в стане манкунианцев.



Напомним, во время нынешнего трансферного окна Роналду связывали с рядом европейских клубов. Утверждалось, что из-за непопадания в Лигу чемпионов Криштиану хочет покинуть команду. По последней информации, португалец может перейти в «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти.

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