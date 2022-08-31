Моуринью расхвалил Абрахама после победы над «Монцей»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью расхвалил английского нападающего Тэмми Абрахама после победы над «Монцей» в матче 4-го тура чемпионата Италии.
«Сегодня я хочу поговорить о Тэмми Абрахаме. Он сделал всё, о чём я его просил перед матчем. Это мой Тэмми. Хочу говорить о нём, потому что никто не хвалит нападающего, когда он не забивает. Сегодня день Дибалы, но Абрахам играл очень хорошо», — приводит слова Моуринью Football Italia.
На 18-й минуте счёт открыл аргентинский нападающий Пауло Дибала — это его дебютный гол за «Рому». Ему ассистировал англичанин Тэмми Абрахам. Через 14 минут аргентинец оказался первым на подборе и оформил дубль. Довёл счёт до разгромного на 61-й минуте бразильский защитник Рожер Ибаньес, он замкнул подачу хавбека Лоренцо Пеллегрини с левого фланга.
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