«Рома» уверенно обыграла «Монцу», Дибала забил дебютные голы за римлян

Сегодня, 30 августа, в матче 4-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Рома» принимала «Монцу». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев — 3:0.



На 18-й минуте счёт открыл аргентинский нападающий Пауло Дибала — это его дебютный гол за «Рому». Ему ассистировал англичанин Тэмми Абрахам. Через 14 минут аргентинец оказался первым на подборе и оформил дубль. Довёл счёт до разгромного на 61-й минуте бразильский защитник Рожер Ибаньес, он замкнул подачу хавбека Лоренцо Пеллегрини с левого фланга.

Таким образом, после четырёх туров чемпионата Италии у римлян 10 очков, у команды из Монцы — ноль. В следующем матче «Рома» сыграет с «Удинезе», а «Монца» — с «Лечче».