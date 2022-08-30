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«Рома» уверенно обыграла «Монцу», Дибала забил дебютные голы за римлян

«Рома» уверенно обыграла «Монцу», Дибала забил дебютные голы за римлян
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Сегодня, 30 августа, в матче 4-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Рома» принимала «Монцу». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев — 3:0.

На 18-й минуте счёт открыл аргентинский нападающий Пауло Дибала — это его дебютный гол за «Рому». Ему ассистировал англичанин Тэмми Абрахам. Через 14 минут аргентинец оказался первым на подборе и оформил дубль. Довёл счёт до разгромного на 61-й минуте бразильский защитник Рожер Ибаньес, он замкнул подачу хавбека Лоренцо Пеллегрини с левого фланга.

Италия - Серия А. 4-й тур
30 августа 2022, вторник. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 0
Монца
Монца
1:0 Дибала – 18'   2:0 Дибала – 32'   3:0 Ибаньес – 61'

Таким образом, после четырёх туров чемпионата Италии у римлян 10 очков, у команды из Монцы — ноль. В следующем матче «Рома» сыграет с «Удинезе», а «Монца» — с «Лечче».

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