«Рейнджерс» и «Селтик» проявляют интерес к экс-игроку «Челси» Баркли

Английский хавбек Росс Баркли, который 29 августа покинул лондонский «Челси», может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии.
28-летним игроком интересуются два сильнейших шотландских клуба – «Рейнджерс» и «Селтик», сообщает CBS Sports. Также Баркли включён в шорт-лист некоторых команд АПЛ.
Полузащитник выступал за «Челси» с января 2018 года. За это время Росс Баркли провёл 100 матчей во всех соревнованиях, забив 12 голов. В сезоне-2021/2022 игрок был арендован «Астон Виллой». 22 мая в последнем официальном матче за «аристократов» Баркли забил победный гол в ворота «Уотфорда» (2:1).
В составе синих футболист стал обладателем Кубка Англии (2017/2018), победителем Лиги Европы УЕФА (2018/2019) и Клубного чемпионата мира (2021).
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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