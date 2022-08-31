21-летний крайний полузащитник украинского «Шахтёра» Михаил Мудрик согласовал контракт с лондонским «Арсеналом», сообщает спортивный журналист Николо Скира в своих социальных сетях. По информации источника, соглашение футболиста с английским клубом будет рассчитано до лета 2027 года. Сумма трансфера, по предварительным сведениям, составит € 30 млн.



Ранее «Шахтёр» отверг не менее внушительное предложение из Англии по Мудрику. Донецкий клуб отклонил предложение «Эвертона», которое составляло € 30 млн.



Ранее сообщалось, что «Шахтёр» планирует заработать на продаже Мудрика не менее € 35 млн. Контракт Михаила с украинским клубом рассчитан до декабря 2026 года. Порталом Transfermarkt футболист оценивается в € 9 млн.