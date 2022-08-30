«Шахтёр» отверг предложение «Эвертона» по Мудрику на € 30 млн. Им интересуется «Арсенал»

«Шахтёр» отверг внушительное предложение из Англии по 21-летнему украинскому крайнему полузащитнику Михаилу Мудрику, сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, донецкий клуб отклонил предложение «ирисок», которое составляло € 30 млн. При этом в последние дни прощупывал почву для перехода на стороне игрока ещё один клуб из Англии – лондонский «Арсенал», за который уже выступает его соотечественник Александр Зинченко. Множество европейских клубов находятся в ожидании последних дней трансферного окна, где и могут принять решение об увеличении предложения по Мудрику.
Ранее сообщалось, что «Шахтёр» планирует заработать на продаже Мудрика не менее € 35 млн. Контракт Михаила с украинским клубом рассчитан до декабря 2026 года. Порталом Transfermarkt футболист оценивается в € 9 млн.
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