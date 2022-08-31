Форвард «Амкала» прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота «Твери»
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Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин высказался о пенальти, не назначенном в матче 1/128 финала Кубка России с «Тверью» (1:0).
«Что касается момента с пенальти, я прокинул мяч, хотел прострелить на Прокопа, уже полностью обыграл соперника. У меня осталась правая нога, и я почувствовал контакт. Я бы не падал, если бы не почувствовал контакт. Может, кажется, что симуляция. Если вы найдёте моменты, где я симулирую в штрафной, за всю карьеру, может, было раз-два.
То, что играли в Красногорске, помогло. До Твери сколько, четыре часа ехать? Не тратили время на дорогу, приехали, сыграли. Поляна хорошая, мячик стелился, погодка подфартила. Всё, как заказывали», — сказал Гасилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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