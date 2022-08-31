«Торпедо» — ЦСКА: составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Торпедо» и ЦСКА на матч группового этапа Кубка России. Встреча состоится сегодня, 31 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Торпедо» — ЦСКА.



«Торпедо»: Довбня, Смольников, Кожемякин, Нетфуллин, Ле Таллек, Самсонов, Енин, Рейхмен, Караев, Лаптев, Султонов.



ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Фукс, Зайнутдинов, Обляков, Зделар, Кучаев, Ермаков, Мендес, Гайч.

Соперниками «Торпедо» и ЦСКА по группе D Кубка России являются «Сочи» и «Урал», которые также проведут матч сегодня. Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».