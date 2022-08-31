В «Венеции» сообщили о переходе Дениса Черышева

Российский полузащитник Денис Черышев перешёл в «Венецию». Об этом сообщил главный скаут «Венеции» Александер Мента.
«Денис Черышев перешёл в «Венецию», — сказала Мента в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, последним клубом Дениса Черышева была «Валенсия», которую игрок покинул после истечения срока действия контракта летом 2022 года. На данный момент полузащитник находится в статусе свободного агента.
На протяжении всей своей карьеры Денис Черышев выступал только за испанские клубы («Валенсия», «Севилья», «Реал», «Вильярреал»). На счету футболиста 163 матча в Ла Лиге, 12 голов и 22 результативные передачи. Также полузащитник вызывался в сборную России, за которую провёл 33 матча, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
- 31 августа 2022
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