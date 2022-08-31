«Тяжеловато на душе». Аяз Гулиев — о серии поражений «Химок»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев после поражения со счётом 2:0 от «Краснодара» в матче Фонбет Кубка России высказался о неудачной игровой серии подмосковной команды.



«Поражения никому настроения не приносят. Тяжеловато на душе. Когда собираемся и тренируемся, то в себя приходим. Когда расходимся, то все поникшие. В карьере были такие ситуации. В «Спартаке» тоже был период без побед продолжительный. Потом всё меняется и возвращается на свои места. Со стадиона было выходить не так комфортно, потому что у всех настроения нет. Естественно, тоже их понимали. С не особым желанием хочется выходить, зная, что людей подвёл», — передаёт слова Гулиева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

На данный момент «Химки» потерпели три поражения подряд в чемпионате и одну в Фонбет Кубке России. Подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Оренбургом».