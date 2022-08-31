Гайч рассказал, как в ЦСКА шутят из-за сходства фамилий с Гайичем
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Нападающий ЦСКА аргентинец Адольфо Гайч рассказал, как в клубе относятся к сходству его фамилии с фамилией защитника армейцев серба Милана Гайича.
«Это определённое отношение — всё здорово. За счёт этого у нас в раздевалке очень хорошая и дружеская атмосфера. Всё время пытаемся обыгрывать эту тему. Каким образом? У нас был мем с «Человеком-пауком», что мы стояли вдвоём и друг на друга смотрели. Вот таким образом мы эту тему обыгрывали. Это даёт нам определённых эмоций в раздевалке», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.
Сегодня подопечные Владимира Федотова обыграли московское «Торпедо» в Кубке России со счётом 2:0. Гайч отметился голом на 68-й минуте противостояния.
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