Гайч рассказал, как в ЦСКА шутят из-за сходства фамилий с Гайичем

Нападающий ЦСКА аргентинец Адольфо Гайч рассказал, как в клубе относятся к сходству его фамилии с фамилией защитника армейцев серба Милана Гайича.

«Это определённое отношение — всё здорово. За счёт этого у нас в раздевалке очень хорошая и дружеская атмосфера. Всё время пытаемся обыгрывать эту тему. Каким образом? У нас был мем с «Человеком-пауком», что мы стояли вдвоём и друг на друга смотрели. Вот таким образом мы эту тему обыгрывали. Это даёт нам определённых эмоций в раздевалке», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

Сегодня подопечные Владимира Федотова обыграли московское «Торпедо» в Кубке России со счётом 2:0. Гайч отметился голом на 68-й минуте противостояния.