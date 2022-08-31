«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы на матч 5-го тура АПЛ
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Стали известные стартовые составы на матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт сегодня, 31 августа, на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
«Ливерпуль»: Бекер — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Дж. Хендерсон, Эллиотт — Диас, Салах, Фирмино.
«Ньюкасл Юнайтед»: Поуп — Таргетт, Бёрн, Ласселлс, Триппьер — Фрейзер, Лонгстафф, Уиллок — Жоэлинтон, Исак, Альмирон.
«Ливерпуль» после четырёх туров занимает 12-ю строчку – у команды Юргена Клоппа в активе только четыре очка. «Ньюкасл» расположился на 10-м месте чемпионата благодаря шести набранным очкам.
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