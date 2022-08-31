Владислав Лёвин не помог «Словацко» спастись от поражения в игре с «Викторией Пльзень»

Сегодня, 31 августа, состоялся матч 6-го тура чемпионата Чехии, в котором «Виктория Пльзень» принимала «Словацко». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск.



Хозяева смогли отличиться в самом дебюте встречи – на первой минуте гол забил Ян Копиц. На последних секундах первого тайма «Виктория» укрепила своё преимущество благодаря голу Павла Буха. На 70-й минуте хозяева довели счёт до разгромного – отличился Джон Москера. Российский полузащитник Владислав Лёвин вышел на 74-й минуте, но как-то помочь своей команде не сумел. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Виктории» со счётом 3:0.

Команда Владислав Лёвина сумела набрать восемь очков по итогам шести встреч чемпионата и занимает девятое место. «Виктория Пльзень» пока находится на втором месте при матче в запасе – у них 13 очков по итогам пяти игр.