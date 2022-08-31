Владислав Лёвин не помог «Словацко» спастись от поражения в игре с «Викторией Пльзень»

Сегодня, 31 августа, состоялся матч 6-го тура чемпионата Чехии, в котором «Виктория Пльзень» принимала «Словацко». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск.
Хозяева смогли отличиться в самом дебюте встречи – на первой минуте гол забил Ян Копиц. На последних секундах первого тайма «Виктория» укрепила своё преимущество благодаря голу Павла Буха. На 70-й минуте хозяева довели счёт до разгромного – отличился Джон Москера. Российский полузащитник Владислав Лёвин вышел на 74-й минуте, но как-то помочь своей команде не сумел. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Виктории» со счётом 3:0.
Команда Владислав Лёвина сумела набрать восемь очков по итогам шести встреч чемпионата и занимает девятое место. «Виктория Пльзень» пока находится на втором месте при матче в запасе – у них 13 очков по итогам пяти игр.
- 31 августа 2022
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:19
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
21:58
-
21:54
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:29
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:05
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:44
-
20:44
-
20:32
-
20:30
-
20:24