Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терюшков — о Писареве в «Химках»: в футболе бывает, что команда не воспринимает наставника

Терюшков — о Писареве в «Химках»: в футболе бывает, что команда не воспринимает наставника
Комментарии

Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Роман Терюшков прокомментировал увольнение главного тренера команды Николая Писарева.

«Причина отставки — неудовлетворительные результаты. Рассчитывали несколько на другой исход: понимаем это и мы, и Николай Николаевич. К сожалению, в футболе бывает так, что команда не воспринимает наставника — в этом ничего страшного нет. Главное, вовремя сделать выводы. Мы все это поняли», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 53-летний Писарев был назначен главным тренером «Химок» 10 августа 2022 года. Под его руководством команда проиграла все четыре игры — три в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и одну в Фонбет Кубке России. Писарев занял вакантное место после увольнения Сергея Юрана.

Новость по теме
В «Химках» сообщили об увольнении Писарева. Новым главным тренером станет Гогниев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022