Терюшков — о Писареве в «Химках»: в футболе бывает, что команда не воспринимает наставника

Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Роман Терюшков прокомментировал увольнение главного тренера команды Николая Писарева.



«Причина отставки — неудовлетворительные результаты. Рассчитывали несколько на другой исход: понимаем это и мы, и Николай Николаевич. К сожалению, в футболе бывает так, что команда не воспринимает наставника — в этом ничего страшного нет. Главное, вовремя сделать выводы. Мы все это поняли», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 53-летний Писарев был назначен главным тренером «Химок» 10 августа 2022 года. Под его руководством команда проиграла все четыре игры — три в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и одну в Фонбет Кубке России. Писарев занял вакантное место после увольнения Сергея Юрана.